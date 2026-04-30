Под Воронежем задержали мужа, жену и их подругу при фасовке героина

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новоусманскому району задержали троих подозреваемых в попытке сбыта крупной партии героина. Среди задержанных — 44-летний местный житель, его 27-летняя супруга и их 30-летняя знакомая из Воронежа. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 апреля.