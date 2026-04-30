Группу наркораспространителей задержали в Минске

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Три жителя столицы были задержаны оперативниками Минской области при поддержке бойцов СОБР за распространение наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.
Там уточнили, что всем молодым людям по 24 года.
«Сотрудники наркоконтроля Минщины при силовой поддержке бойцов СОБР задержали троих 24-летних жителей столицы, вовлеченных в наркосбыт», — рассказал заместитель начальника УНиПТЛ УВД Минского облисполкома Денис Аскальдович.
Правоохранители установили, что минчане выполняли курьерские услуги для одного из интернет-магазинов, занимающихся распространением запрещенных психотропов.
В ходе оперативных мероприятий, в лесу в Смолевичском районе были обнаружены тайники, где хранилось порядка полутора килограммов особо опасного наркотического вещества мефедрон.
«Обнаружены изъяты 1,4 килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрон, которые злоумышленники хранили в лесопарковой зоне в Смолевичах», — рассказал Аскальдович.
Возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот.
Позже правоохранители установили, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.