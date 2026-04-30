В Красноярском крае из-за паводков закрыли еще семь дорог

Всего из-за паводков на текущий момент закрыто для движения 16 участков трасс.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на семи трассах Бирилюсского, Боготольского, Ирбейско-Саянского, Каратузского, Курагинского и Манско-Уярского округов. Как сообщили в КрУДоре, из-за активного таяния снега под водой оказались:

— восьмой километр Ильино — Посадское — Минушка;

— пятый километр Каратузское — Старая Копь;

— восьмой километр Новомитрополька — Никольск;

— второй километр Шуточкино — Зачулымка — Сахарное;

— 27-й километр Шалоболино — Детлово — Брагино;

— 46-й километр Партизанское — Мина;

— 38-й километр Старая Еловка — Мендельский.

При этом открыли движение на следующих участках:

— на 29-м км Большой Унгут — Малый Унгут — Жержул;

— на 11-м км Большой Улуй — Турецк — Новая Еловка;

— на 15-м км Красный Завод — Вагино.

Всего в крае закрыли 16 участков трасс.

Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт Vse42.ru, неизвестные целенаправленно подкопали дамбу на Томи.