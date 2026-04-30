В Красноярском крае из-за паводков закрыли еще семь дорог

30 апреля в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на семи трассах Бирилюсского, Боготольского, Ирбейско-Саянского, Каратузского, Курагинского и Манско-Уярского округов. Как сообщили в КрУДоре, из-за активного таяния снега под водой оказались:
— восьмой километр Ильино — Посадское — Минушка;
— пятый километр Каратузское — Старая Копь;
— восьмой километр Новомитрополька — Никольск;
— второй километр Шуточкино — Зачулымка — Сахарное;
— 27-й километр Шалоболино — Детлово — Брагино;
— 46-й километр Партизанское — Мина;
— 38-й километр Старая Еловка — Мендельский.
При этом открыли движение на следующих участках:
— на 29-м км Большой Унгут — Малый Унгут — Жержул;
— на 11-м км Большой Улуй — Турецк — Новая Еловка;
— на 15-м км Красный Завод — Вагино.
Всего в крае закрыли 16 участков трасс.
Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.
Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт Vse42.ru, неизвестные целенаправленно подкопали дамбу на Томи.