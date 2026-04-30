Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Трое детей в возрасте от 1 до 4 лет погибли при пожаре в квартире в красноярском поселке Дубинино. Следственный комитет начал проверку условий проживания семьи и возбудил уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла днем 30 апреля 2026 года в поселке Дубинино Шарыповского округа, когда в квартире без присмотра остались трое малышей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Мать ненадолго отлучилась в магазин, а отец семейства в это время находился на работе.

Прибывшие на улицу Кишиневскую пожарные обнаружили тела детей без признаков жизни. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством сотрудников регионального управления ведомства.

Следственный отдел по Шарыповскому району возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности трем и более лицам». В рамках расследования специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также проверяют условия проживания и воспитания детей в данной семье. Ход расследования находится на контроле руководства Главного следственного управления.