Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Трагедия произошла днем 30 апреля 2026 года в поселке Дубинино Шарыповского округа, когда в квартире без присмотра остались трое малышей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Мать ненадолго отлучилась в магазин, а отец семейства в это время находился на работе.
Прибывшие на улицу Кишиневскую пожарные обнаружили тела детей без признаков жизни. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством сотрудников регионального управления ведомства.
Следственный отдел по Шарыповскому району возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности трем и более лицам». В рамках расследования специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также проверяют условия проживания и воспитания детей в данной семье. Ход расследования находится на контроле руководства Главного следственного управления.