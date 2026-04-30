Из шести осталось трое. Дети задохнулись в дыму, пока мать ходила в магазин

Ушла в магазин и навсегда потеряла половину детей. Жуткое происшествие в Красноярском крае заставляет признать: оставлять без присмотра малышей нельзя ни на минуту.
Из-за чего началось роковое возгорание, унёсшее жизни троих ребятишек, и что теперь грозит родителям, — в материале krsk.aif.ru.
Загорелась детская.
30 апреля в следственные органы поступило сообщение о том, что в пожаре в квартире, находящейся на первом этаже трёхэтажного дома в одном из посёлков региона, погибли дети. О трагедии рассказали соседи.
Согласно предварительным данным Следственного комитета, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки: к розетке был подключен переходник и шнур от телевизора.
По словам матери, годовалый, трёхлетний и четырёхлетний малыши спали, когда она решила отлучиться в магазин за продуктами. Глава семьи, по сведениям прокуратуры, находился на работе.
«Очаг возгорания зафиксирован в детской комнате», — рассказали в Следственном комитете, уточнив, что ребятишки скончались от отравления угарным газом. В МЧС сообщили, что с огнём, охватившим площадь в 35 квадратных метров, боролись 12 человек с использованием четырёх единиц техники.
Что грозит виновным?
По предварительным данным, все трое погибших — мальчики.
Семья, по сведениям правоохранителей, характеризуется удовлетворительно. Ранее в поле зрения органов системы профилактики несовершеннолетних не попадала, на учётах не состоит.
Известно, что у матери скончавшихся малышей есть ещё трое детей. Во время происшествия один из них был в школе, второй находился у бабушки. О третьем информации пока нет.
Все ли дети имеют кровную связь с главой семьи, неизвестно. Следователи сообщают, что мужчина сожительствовал с женщиной.
Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства на месте происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи «Причинение смерти по неосторожности». Согласно УК РФ, лицам, проходящим по этой статье, могут грозить ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырёх лет.
Расследование уголовного дела, в ходе которого специалисты установят все обстоятельства трагедии, а также проверят условия проживания и воспитания несовершеннолетних, находится на контроле прокуратуры и руководства СК.
Техника как источник риска.
Случаи, когда во время отсутствия родителей с детьми происходит необратимое, к сожалению, нередки.
Трагедия, страшно похожая на сегодняшнюю, произошла в Красноярске чуть более года назад. Молодая мать ушла из дома, оставив без присмотра двоих спящих сыновей в возрасте 10 месяцев и трёх лет.
Старший мальчик, проснувшись, взял зажигалку, которая находилась в доступном месте, и начал с ней играть рядом с сушилкой для одежды. Как позже стало известно из результатов судмедэкспертизы, оба малыша скончались от острого отравления угарным газом.
Мать, которая на момент суда была беременна третьим ребёнком, признали виновной в причинении смерти по неосторожности двоим детям и приговорили к двум годам колонии-поселения. Наказание она будет отбывать, когда рождённому после трагедии малышу исполнится 14 лет.
Известно и о пожаре, в котором погиб 12-летний подросток. Всё случилось в одном из частных брусовых домов Минусинска: мать мальчика вышла на несколько минут, чтобы набрать угля — в это время в доме произошло возгорание.
Женщина попыталась спасти сына, но не смогла найти его в задымлённом помещении. Эвакуироваться из полыхающего дома ей помогли соседи, один из которых также пострадал от огня.
«Работающая техника — источник риска. Дети не должны находиться с ней без взрослых», — предупреждают в МЧС. Не стоит отмахиваться от этих слов, считая, что всё под контролем и за пару минут ничего не случится. Цена за мгновения, в которые дети остаются без присмотра, может быть слишком высока.