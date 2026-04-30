На Кубани внедорожник съехал в реку, двое погибли

На Кубани два человека погибли в ДТП с внедорожником, съехавшим в реку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Темрюк-Мор Порт» на въезде в город вечером 29 апреля. Предварительно, 19-летний водитель «Лада Х-рей» не справился с управлением и съехал с дороги в реку Кубань.
Из машины удалось выбраться водителю и одному из пассажиров. Двое других погибли.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.