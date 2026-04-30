Михаил Клинков призвал дзержинцев не трогать обломки после атаки БПЛА

В Дзержинске и Кстовском районе Нижегородской области минувшей ночью были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава города Михаил Клинков в своём Telegram-канале, силы ПВО уничтожили 31 БПЛА: 30 дронов сбито над Дзержинском и один — в Кстовском районе. По предварительной информации, пострадавших нет, а объекты инфраструктуры повреждений не получили.
Единственным последствием инцидента стало локальное возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными расчетами. В настоящее время на участках падения обломков продолжают работу сотрудники оперативных служб. Михаил Клинков подчеркнул, что ситуация находится под контролем, однако призвал жителей сохранять бдительность.
Особое внимание глава Дзержинска обратил на правила безопасности при обнаружении незнакомых предметов. Граждан просят не приближаться к ним и ничего не поднимать с земли, так как это может быть опасно. Для сообщений о находках организована работа горячей линии по телефонам 112 или 8 (8313) 39−09−00.
