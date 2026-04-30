Виновник резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге пройдет психиатрическую экспертизу

«В камере СИЗО обвиняемый в настоящее время демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти. В отношении “горе-шумахера” следствием полиции назначено психиатрическое исследование. Экспертизой уже доказано, что водитель “Лексуса” грубо нарушил ПДД, допустив выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что автоледи технически не могла избежать аварии», — отметил полковник Горелых.