Под Волгоградом рецидивисту грозит до 10 лет тюрьмы за попытку зарезать полицейского

В Киквидзенском районе Волгоградской области СК России завершил расследование уголовного дела о нападении на полицейского. Ранее судимый местный житель во время задержания попытался зарезать представителя органов правопорядка.
— 20 марта 2026 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о нахождении в одном из сетевых магазинов мужчины в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.
Прибывшие сотрудники предложили дебоширу пройти в машину для доставления в отдел полиции, однако мужчина достал нож и попытался нанести несколько ударов в жизненно важные органы оного из полицейских. Лишь благодаря профессиональным навыкам страж правопорядка смог уклониться.
Отметим, ранее рецидивист неоднократно привлекался к ответственности за нанесение тяжких увечий и угрозы. Из тюрьмы он освободился всего несколько месяцев назад и находился под административным надзором. Фигурант был взят под стражу. В настоящее время материалы по уголовному делу готовятся к передаче в суд. За применение насилия к представителю власти мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
