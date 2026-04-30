Следователи начали проверку после столкновения теплоходов в Ростовской области

Процессуальную проверку начали после столкновения двух теплоходов на реке Дон.

Источник: Комсомольская правда

Следователи начали проверку после столкновения двух теплоходов на реке Дон в Ростовской области. Об этом стало известно сегодня, 30 апреля.

— Инцидент произошел вечером 28 апреля на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Теплоходы столкнулись правыми бортами и получили механические повреждения. Ведется процессуальная проверка, — прокомментировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Ущерб выясняется.

