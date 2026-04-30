В Волгограде с инспектора ДПС хотят взыскать почти 20 млн рублей незаконного дохода

Гражданский процесс о взыскании с инспектора ДПС Андрея Борисова почти 20 миллионов рублей пройдет в Волгограде. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, в отношении этих средств отсутствуют сведения, подтверждающие законность их получения.
Согласно материалам дела, с 2000 года Борисов и члены его семьи занимались куплей-продажей автомобилей. За это время было совершено около 220 операций по регистрации сделок с транспортными средствами.
— Приобретено автомобилей на сумму более 65 млн рублей, в том числе осуществлялась купля-продажа транспортных средств, имеющих регистрационные знаки с уникальными или симметричными комбинациями цифр и букв, — рассказали в пресс-службе.
Установлено, что вопреки запретам инспектор ДПС занимался предпринимательской деятельностью и получал внушительный доход, который в установленном порядке не декларировал.
В общей сложности, как указано в материалах дела, на счета Борисова незаконно поступило 19 327 776 рублей.
Дата первого заседания, которое пройдет в открытом режиме, назначена на 24 июня.
Согласно опубликованным на сайте суда сведениям, истцом выступает прокуратура Волгоградской области.
