Казахстанец умер во время сеанса у «целительницы»

В Мангистау пересмотрен приговор по делу о смерти пациента во время сеанса народного лечения. Процедуру проводила медсестра одной из поликлиник. Апелляционная инстанция сочла первоначальный приговор чрезмерно строгим и смягчила наказание до ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что 19 марта 2026 года Мунайлинский районный суд признал местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 104 УК РК).

Согласно следствию, 49-летняя женщина, работающая медсестрой в городской поликлинике № 1 Актау, оказывала на дому услуги так называемого народного лечения без соответствующего образования и лицензии.

26 ноября 2025 года в своем доме она, пытаясь «лечить» посетителя, сдавливала ему горло руками. В результате мужчина скончался на месте.

Суд первой инстанции назначил казахстанке наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. При этом исполнение наказания было отсрочено на основании статьи 74 УК РК, поскольку осужденная воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Не согласившись с назначенным наказанием, защитники осужденной подали апелляцию.

Тогда было отмечено, что осужденная полностью признала вину, а потерпевшая сторона ее простила. С учетом этого сторона защиты просила заменить лишение свободы на более мягкое наказание.

Затем, как говорится в публикации издания Lada.kz, судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что при назначении наказания не были в полной мере учтены смягчающие обстоятельства.

Преступление отнесено к категории небольшой тяжести, а санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания.

В результате апелляционная инстанция изменила приговор в части наказания.

В результате казахстанке назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля: ей запрещено менять место жительства и работу без уведомления уполномоченных органов, посещать развлекательные заведения и места употребления алкоголя, а также покидать дом в ночное время с 22:00 до 06:00. Кроме того, суд запретил ей заниматься знахарством.