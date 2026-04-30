В Ростовской области сотрудницу ФНС заподозрили в разглашении налоговой тайны

В Ростовской области начальника отдела межрайонной инспекции ФНС заподозрили в разглашении налоговой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Оперативники установили, что начальник отдела камеральных проверок МИФНС по Октябрьскому району Ростова-на-Дону выгружала информацию о людях из баз данных и передавала ее своей знакомой.
На данный момент следствие еще ведется. Выясняются предполагаемые соучастники и другие возможные эпизоды нарушения закона.
