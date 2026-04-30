Экс-зампред Совета Нахимовского округа Севастополя попался на взятке в 5,5 млн рублей

Бывший зампред Совета пообещал знакомому, который занимается строительным бизнесом, помочь заключить муниципальные контракты. За это с июля 2024 по май 2025 года обвиняемый получил более 5,5 млн рублей. Часть взяток ему дали деньгами. Кроме того, экс-зампреду отремонтировали эллинг, расположенный в районе Стрелецкой бухты.