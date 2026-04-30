Экс-зампред Совета Нахимовского округа Севастополя попался на взятке в 5,5 млн рублей

В Севастополе бывший чиновник пойдет под суд за взятку в размере 5,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе бывшего заместителя председателя Совета Нахимовского муниципального округа обвиняют в получении взятки в размере более 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Бывший зампред Совета пообещал знакомому, который занимается строительным бизнесом, помочь заключить муниципальные контракты. За это с июля 2024 по май 2025 года обвиняемый получил более 5,5 млн рублей. Часть взяток ему дали деньгами. Кроме того, экс-зампреду отремонтировали эллинг, расположенный в районе Стрелецкой бухты.

«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.