Возле магазина в Волгограде нашли труп мужчины

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Трагедия произошла 28 апреля на улице Лазоревой. По предварительным данным следствия, подозреваемый вместе со знакомым распивали алкоголь. Внезапно между ними вспыхнул конфликт. В порыве ярости мужчина схватил нож и нанес своему оппоненту более десяти ударов в разные части тела. Полученные ранения оказались смертельными, и потерпевший скончался прямо на месте происшествия, а нападавший сразу же скрылся, уточнили в региональном следкоме.