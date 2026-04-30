Помощника лесничего приговорили к 8,5 годам колонии в Нижегородской области

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор бывшему помощнику участкового лесничего Василию Абросимову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Суд установил, что осужденный вносил в лесные декларации недостоверные сведения, намеренно занижая объем назначенной к вырубке древесины для скрытия реальных масштабов заготовок.
По совокупности преступлений Абросимову назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, на него наложен крупный штраф в размере более 10,7 млн рублей и установлен запрет занимать должности на госслужбе в течение 6,5 лет. Также суд удовлетворил иск регионального Министерства лесного хозяйства о взыскании с виновного 3,3 млн рублей в счет возмещения материального ущерба.
Приговор был вынесен 29 апреля 2026 года и на данный момент в законную силу не вступил. Стоит отметить, что итоговый срок был определен с учетом предыдущего приговора суда от ноября 2025 года.
