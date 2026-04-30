Вооруженных пособников террористов отправили в колонию в Ростове

В Ростове-на-Дону длительные сроки лишения свободы получили трое пособников международной террористической организации. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
По информации инстанции, мужчины разделяли идеологию и методы террористов, поэтому решили оказать содействие. Они действовали в ноябре и декабре 2023 года. Каждый из них занимался перевозкой оружия, один из мужчин также перевозил членов ячейки МТО.
В частности, известно, что экстремисты прятали и передавали боевикам различное оружие — от автоматов Калашникова, снайперской винтовки до гранатомета и боеприпасов.
В Южном окружном военном суде пособникам террористической организации назначили от 12 до 14 лет лишения свободы с отбыванием первых нескольких лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
