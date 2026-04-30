Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженных пособников террористов отправили в колонию в Ростове

Длительные сроки получили в Ростове пособники террористов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону длительные сроки лишения свободы получили трое пособников международной террористической организации. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По информации инстанции, мужчины разделяли идеологию и методы террористов, поэтому решили оказать содействие. Они действовали в ноябре и декабре 2023 года. Каждый из них занимался перевозкой оружия, один из мужчин также перевозил членов ячейки МТО.

В частности, известно, что экстремисты прятали и передавали боевикам различное оружие — от автоматов Калашникова, снайперской винтовки до гранатомета и боеприпасов.

В Южном окружном военном суде пособникам террористической организации назначили от 12 до 14 лет лишения свободы с отбыванием первых нескольких лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.