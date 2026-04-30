Расхититель пасхального арт-объекта в Волжском попал на видео

Подросток, нарушивший композицию, попал на видео. Кадрами поделились в группе Powernet в «ВК»: школьник хватает метровый кулич, расположенный на разделительной полосе дороги у ЦУМа, уносит его на тротуар, где его окружают ровесники, зачем-то прячет за припаркованную машину, а после возвращает обратно. Однако на месте не оставляет, а переносит на противоположную часть улицы.