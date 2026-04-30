Расхититель пасхального арт-объекта в Волжском попал на видео

Действия подростков совершенно непонятны — если это была шутка, то не самая удачная.

Администрация города Волжского Волгоградской области распространила накануне информацию: неизвестный похитил один из куличей пасхального арт-объекта, установленного на проспекте Ленина.

Подросток, нарушивший композицию, попал на видео. Кадрами поделились в группе Powernet в «ВК»: школьник хватает метровый кулич, расположенный на разделительной полосе дороги у ЦУМа, уносит его на тротуар, где его окружают ровесники, зачем-то прячет за припаркованную машину, а после возвращает обратно. Однако на месте не оставляет, а переносит на противоположную часть улицы.

Действия подростков совершенно непонятны — если это была шутка, то не самая удачная.

В мэрии Волжского убеждены: это не было случайностью или неосторожностью. Это — целенаправленное разрушение арт-объекта, созданного усилиями людей, которые стремятся сделать жизнь города лучше.

«Пока одни создают красоту — другие приходят и просто рушат. Жаль, что приходится говорить об этом снова и снова», — сокрушаются в горадминистрации и уверяют, что всё равно продолжат украшать родной город.

Ранее сообщалось, что праздничные композиции появятся в Волжском к Первомаю и Дню защиты детей.