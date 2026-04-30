В Москве четвероклассница ранила учителя ножом

«Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома. Педагогу своевременно оказана медицинская помощь. К счастью, рана оказалась неглубокой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала директор.
По ее словам, в школу незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь, на место инцидента пригласили школьного психолога. В сопровождении матери ребенок был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, будет проведена проверка, как ученица смогла пронести в школу нож, а также усилена охрана на входе в здание.
«Девочка учится у нас в школе с первого класса, ранее никаких замечаний к ее поведению не было, на внутришкольном учете не состояла. В настоящий момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — добавила Курчаткина.