В Алматинской области вспыхнул пожар на территории картонного завода

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона за 30 апреля 2026 года, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение.
Также отмечено, что пожар уже имел развившуюся форму.
На месте был создан штаб пожаротушения.
Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара.
В ДЧС уточнили:
«Происходит возгорание складского ангара на территории картонного завода».
По предварительной информации, со слов администрации, людей внутри нет.
Известно, что на месте пожара организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько водяных стволов.
В 17:17 стало известно о локализации.
27 апреля 2026 года сообщалось о пожаре на рынке стройматериалов близ «Алтын Орды» в Алматы.