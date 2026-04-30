В Воронеже мать предстанет перед судом за истязание 11-летней дочери

Ребенка изъяли из семьи и поместили в соцучреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Следственный комитет обвиняет ее в истязании несовершеннолетней дочери (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Об этом 30 апреля рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года женщина испытывала неприязнь к своей 11-летней дочери. Под видом воспитательных мер она регулярно оскорбляла ребенка и наносила побои, причиняя физическую боль и нравственные страдания.

В настоящее время девочка изъята из семьи и находится в специализированном социальном учреждении. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.