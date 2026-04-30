Нижегородские полицейские накрыли нарколабораторию в Ленинградской области

Нижегородские оперативники выехали в командировку в соседний регион для обыска арендованного подозреваемым участка. В подпольной лаборатории полицейские обнаружили профессиональное оборудование, 34 канистры с прекурсорами и еще 2 кг уже готовых наркотических кристаллов. Задержанный сообщил, что инструкции по изготовлению и координаты для поставок получал от кураторов через мессенджеры, а реализовывать товар планировал через сеть тайников по всей России.