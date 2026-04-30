Нижегородские полицейские накрыли нарколабораторию в Ленинградской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области провели успешную операцию по ликвидации канала поставки синтетических наркотиков. История началась в Нижнем Новгороде, где при попытке сбыта 2 кг мефедрона был задержан 37-летний житель Санкт-Петербурга. В ходе расследования выяснилось, что мужчина не просто курьер, а организатор производства, расположенного в Лужском районе Ленобласти.
Нижегородские оперативники выехали в командировку в соседний регион для обыска арендованного подозреваемым участка. В подпольной лаборатории полицейские обнаружили профессиональное оборудование, 34 канистры с прекурсорами и еще 2 кг уже готовых наркотических кристаллов. Задержанный сообщил, что инструкции по изготовлению и координаты для поставок получал от кураторов через мессенджеры, а реализовывать товар планировал через сеть тайников по всей России.
В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Мужчина заключен под стражу. За организацию «бизнеса» на синтетике ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что около 150 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области.