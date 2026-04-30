В Красноярском крае огонь охватил дом и хозпостройки на площади 250 «квадратов»

В поселке Нижняя Пойма горит жилой дом и хозяйственные постройки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 30 апреля в поселке Нижняя Пойма загорелся жилой дом и хозяйственные постройки рядом с ним. В КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» уточнили, что огонь уже охватил 250 квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности — есть угроза, что пламя может быстро распространиться из-за усиливающегося ветра. Хозяин дома успел выйти, информации о пострадавших или погибших нет.

На месте работают сотрудники подразделения ПЧ-291 краевой пожарной охраны Иланско-Нижнеингашского округа, МЧС и добровольной пожарной охраны.

Причину случившегося выяснит дознаватель.

