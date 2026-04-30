ФСБ задержала проводивших акции против руководства РКН украинских агентов

В Москве задержаны двое агентов украинских спецслужб, проводивших акции устрашения против руководства Роскомнадзора. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Reuters

«Он (Куратор. — Ред.) дал мне задание — обмочить молотки в бутафорскую кровь и повесить по пяти адресам сотрудников Роскомнадзора из-за его ненависти к ним, за их блокировки. Впоследствии я узнал то, что он это сотрудник спецслужб Украины», — сказал один из задержанных.

По данным спецслужбы, задержанные были завербованы украинскими структурами через мессенджер Telegram под видом работы в детективных и коллекторских агентствах.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В ЦОС ФСБ 29 апреля сообщили о задержании агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракты на объектах энергетики в Республике Крым. Находясь в контакте с кураторами, он фотографировал и снимал на видео воинские части, системы противовоздушной обороны (ПВО), склады и объекты критической инфраструктуры России.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше