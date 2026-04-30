ФСБ задержала проводивших акции против руководства РКН украинских агентов

«Он (Куратор. — Ред.) дал мне задание — обмочить молотки в бутафорскую кровь и повесить по пяти адресам сотрудников Роскомнадзора из-за его ненависти к ним, за их блокировки. Впоследствии я узнал то, что он это сотрудник спецслужб Украины», — сказал один из задержанных.
По данным спецслужбы, задержанные были завербованы украинскими структурами через мессенджер Telegram под видом работы в детективных и коллекторских агентствах.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В ЦОС ФСБ 29 апреля сообщили о задержании агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракты на объектах энергетики в Республике Крым. Находясь в контакте с кураторами, он фотографировал и снимал на видео воинские части, системы противовоздушной обороны (ПВО), склады и объекты критической инфраструктуры России.