В Волгоградской области проводили в последний путь двух погибших рыбаков

Четвертого из трёх отправившихся 24 апреля на рыбалку, президента торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова, не нашли до сих пор.

Прощание с двумя погибшими в шторм рыбаками прошло накануне, 29 апреля в Волгоградской области.

Водителя президента торгово-промышленной группы «БИС» Игоря Прохорова похоронили в Светлоярском районе. Владимир Шиповалов — друг погибшего вместе с ним топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера — нашел покой на Ельшанском кладбище в Волгограде, сообщает ТАСС.

Прощание с Сергеем Лойтером пройдет не в Волгоградской области — его тело уже отправили в столицу. Его тестя Александра Назарова — главу ТПГ «БИС» — так и не нашли до сих пор.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал подробности трагедии, случившейся в акватории Волги 24 апреля, когда в регионе разыгрался шторм. Четверо рыбаков перевернулись в лодке.