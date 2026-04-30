В Нижегородской области подросток во время конфликта зарезал своего друга

Жестокое убийство потрясло нижегородский город Кулебаки. Там 16-летний Захар погиб от ножевого ранения, нанесенного его же другом. Подробности произошедшего рассказал контент-партнер «РГ» «Pravda-nn.ru».
В тот вечер компания парней отправилась на прогулку. Ничего не предвещало беды, однако на улице Ленина между ребятами разгорелся конфликт. Захар попытался успокоить и увести домой друга, который был самым младшим среди них, но тот схватил нож и вонзил его в грудь приятеля. Пострадавший еще какое-то время находился в сознании, но скончался до приезда скорой.
Поняв, что натворил, нападавший побежал в городской парк, находящийся неподалеку. Другие ребята отобрали у него нож и безуспешно пытались его остановить. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники увидели убегающего подростка, когда подъезжали к месту преступления, и задержали его.
В ГУ МВД Нижегородской области рассказали, что несовершеннолетний имел признаки опьянения, поэтому был доставлен полицейскими на освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в организме.
Сотрудники полиции нашли 20-летнего знакомого обвиняемого, купившего алкоголь подростку. В его отношении составили административный протокол. Также протокол получил отец несовершеннолетнего.
Местные жители рассказали, что 15-летний подозреваемый несколько дней до трагедии ходил по городу и размахивал складным ножом. Прохожие боялись, что он может в любой момент напасть на кого-то.
По словам жителей, Захар был очень приятным, неконфликтным и спокойным парнем — он просто оказался не в то время не в том месте.
Парни были не просто знакомыми, а лучшими друзьями. По некоторым данным, 15-летний подросток затаил обиду на одного парня из компании, который постоянно его оскорблял. Однако вся злость в итоге была выброшена на Захара.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). К расследованию подключились прокуратура и СУ СКР по Нижегородской области.
Следователь СК России по уголовному делу проводит комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также способствовавших тому причин и условий.
По решению суда подросток заключен под стражу, ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.