В Дагестане задержали 11 человек за создание радикального анклава

Сторонники радикального культа организовали в селе Губден анклав с собственными порядками и патрулями. Вернуть контроль над территорией удалось с участием спецназа, сейчас фигуранты дела находятся под стражей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В дагестанском селе Губден силовики пресекли деятельность группы, которая превратила населенный пункт в собственное мини-государство. Операция завершилась задержанием 11 местных жителей, пишет телеграм-канал Baza.

Как выяснили следователи, на въезде в самопровозглашенное образование действовал самый настоящий блокпост. Дежурные контролировали въезд и выезд из села, а с наступлением темноты дорогу перекрывали. Чтобы никто не нарушил «границы», по периметру установили систему видеонаблюдения, работавшую круглосуточно.

Сторонники радикального культа организовали патрули, которые следили за каждым шагом местных. Особое внимание уделялось «праведному» образу жизни, при этом нарушителей систематически избивали и принуждали платить деньги.

Вернуть контроль над территорией пришлось с участием спецназа. Девять фигурантов дела уже арестованы, в отношении еще двоих следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.