В Ялте ребенок получил травму лица на детской площадке

В Ялте ребенок получил травму лица на одной из детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
По данным из социальных сетей, инцидент произошел в Алупке. Ребенок находился на детской площадке в парке Годлевского. Из-за неисправного спортивного оборудования он получил травму лица.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства при содержании детской игровой площадки.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.