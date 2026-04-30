Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте ребенок получил травму лица на детской площадке

Прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте ребенок получил травму лица на одной из детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

По данным из социальных сетей, инцидент произошел в Алупке. Ребенок находился на детской площадке в парке Годлевского. Из-за неисправного спортивного оборудования он получил травму лица.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства при содержании детской игровой площадки.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.