Мошенницы в Волгограде получили сроки за обман с кредитами

Две 33-летние жительницы Волгограда и 35-летняя женщина из Ставропольского края признаны виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Как установил суд, преступная схема действовала с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. Мошенницы работали в офисах под вывесками «Региональный социальный кредит» и «Твой социальный кредит» от имени ИП «Козьмиди С. И.». Они убеждали людей, что могут помочь им быстро и гарантированно получить кредит. За свои «услуги» аферистки брали деньги, хотя на самом деле у них не было ни возможности, ни намерения реально содействовать в оформлении займов.