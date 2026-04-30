В Волгограде задержали виновника пьяной поножовщины со смертельным исходом

Потерпевший скончался на месте, а нападавший скрылся.

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Кировском районе Волгограда.

По данным следствия, 28 апреля мужчина распивал спиртное в компании приятеля. Между ними вспыхнула ссора. Один схватился за нож и нанёс другому больше десятка ударов. Потерпевший скончался на месте, а нападавший скрылся.

«Тело погибшего обнаружили сотрудники расположенного поблизости магазина, которые сообщили о случившемся в полицию», — сообщает представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.

Полицейские задержали по горячим следам 40-летнего рецидивиста, имеющего несколько судимостей, уточняют в пресс-службе регионального главка МВД. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее пьяный рецидивист набросился на полицейского в Киквидзенском районе.