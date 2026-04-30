В Челябинске женщина сбежала после того, как ее сбил трамвай

ДТП произошло сегодня вечером на Свердловском проспекте в районе педуниверситета.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске женщина сбежала после того, как ее сбил трамвай, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня вечером на Свердловском проспекте в районе педуниверситета.

По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на женщину, переходившую трамвайные пути в неустановленном для перехода месте.

«После дорожно-транспортного происшествия пешеход покинула место ДТП», — прокомментировали в ГАИ.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.