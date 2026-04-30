В Подмосковье мошенники заставили подростка поджечь магазин

Неизвестные через мессенджер приказали 13-летнему ребенку поджечь торговую точку в городе Ступино. Сейчас следователи устанавливают личности злоумышленников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье завели уголовное дело после того, как неизвестные попытались заставить 13-летнего ребенка поджечь магазин. Подростка втянули в преступление через мессенджер, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Злоумышленники написали школьнику в Телеграме и представились сотрудниками полиции, а затем с помощью обмана и угроз приказали ему поджечь торговую точку на улице Проспект Победы в городе Ступино. Ребенок послушался: купил легковоспламеняющуюся жидкость, зашел в магазин и облил примерочную. Довести задуманное до конца помешала случайность — у подростка сел телефон. Оставшись без связи и указаний, он пошел и рассказал обо всем продавцу.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Сейчас они ищут тех, кто отдавал преступные приказы ребенку.