В Подмосковье мошенники заставили подростка поджечь магазин

Злоумышленники написали школьнику в Телеграме и представились сотрудниками полиции, а затем с помощью обмана и угроз приказали ему поджечь торговую точку на улице Проспект Победы в городе Ступино. Ребенок послушался: купил легковоспламеняющуюся жидкость, зашел в магазин и облил примерочную. Довести задуманное до конца помешала случайность — у подростка сел телефон. Оставшись без связи и указаний, он пошел и рассказал обо всем продавцу.