Под Воронежем работнику завода ампутировали ногу после несчастного случая на производстве

На заводе под Воронежем слесаря прижало погрузчиком к тележке вагона.

Источник: Комсомольская правда

Инспекция труда расследует тяжелой травмы на производстве в Лискинском районе. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел с работником вагоноремонтного завода еще 16 апреля.

— 51-летнего слесаря по ремонту подвижного состава прижало наехавшим на него погрузчиком к стоящей на рельсах тележке грузового вагона. Пострадавшего доставили в больницу, где через несколько дней ампутировали ногу. Травма классифицирована как тяжелая. Трудовые инспекторы устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.