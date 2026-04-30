Под Воронежем работнику завода ампутировали ногу после несчастного случая на производстве

— 51-летнего слесаря по ремонту подвижного состава прижало наехавшим на него погрузчиком к стоящей на рельсах тележке грузового вагона. Пострадавшего доставили в больницу, где через несколько дней ампутировали ногу. Травма классифицирована как тяжелая. Трудовые инспекторы устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.