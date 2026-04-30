Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На вокзале Калининграда задержали мужчину, объявленного в розыск полицией Владикавказа

Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск всего за сутки до его задержания.

Сотрудниками транспортной полиции на Южном вокзале Калининграда был задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск правоохранителями Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При проверке документов транспортные полицейские установили, что 32-летний мужчина находится в розыске. Инициатором выступило УМВД России по Владикавказу. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленных судом ограничений лицом, в отношении которого установлен административный надзор, сопряженное с совершением административного правонарушения против порядка управления). Ранее подозреваемый скрылся от органов дознания, в связи с чем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Примечательно, что злоумышленник был объявлен в федеральный розыск всего за сутки до его задержания. В настоящее время мужчина пребывает в специальном помещении для задержанных лиц. Решается вопрос о его передаче инициатору розыска.

