На вокзале Калининграда задержали мужчину, объявленного в розыск полицией Владикавказа

При проверке документов транспортные полицейские установили, что 32-летний мужчина находится в розыске. Инициатором выступило УМВД России по Владикавказу. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленных судом ограничений лицом, в отношении которого установлен административный надзор, сопряженное с совершением административного правонарушения против порядка управления). Ранее подозреваемый скрылся от органов дознания, в связи с чем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.