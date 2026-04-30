Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяков поблагодарили за помощь пожарным, ликвидирующим последствия атаки

Горожане везут еду и воду сотрудникам экстренных служб.

Министерство территориальной безопасности Пермского края поблагодарило жителей Перми за помощь пожарным, которые ликвидируют последствия атаки БПЛА.

Речь идёт о прилётах дронов, которые произошли в регионе 29 и 30 апреля. Беспилотники атаковали промышленные площадки, после чего произошли возгорания.

В результате неравнодушные горожане решили помочь сотрудникам экстренных служб, которые больше суток занимаются ликвидацией пожаров. Они начали им везти еду и воду.

«Спасибо тем, кто от чистого сердца переживает за пожарных, задействованных в тушении возгорания на промышленном объекте, кто стремится помочь и делает это по зову сердца! К сожалению, в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что пожарные, работают без отдыха и не обеспечены питанием. Это не соответствует действительности», — рассказали в минтербезе.

В ведомстве также отметили, что специалисты работают посменно и беспечены полноценным питанием.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о контроле качества воздуха в Перми.

