Жительница Нововоронежа отдала гадалке 400 тыс руб за решение проблем

Задержали мошенницу, которая брала деньги за предсказания.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Нововоронежа стала жертвой мошенничества, когда хотела решить жизненные трудности. 48-летняя дама еще в декабре 2025-го нашла в интернете аккаунт гадалки и пыталась решить свои проблемы, надеясь на магические услуги «специалистки по картам Таро». Женщина в течение четырех месяцев оплачивала онлайн-предсказания, переведя аферистке в общей сложности 403 тыс рублей, но магическая помощь не принесла результата, а деньги закончились. В итоге искать «предсказательницу» пришлось оперативникам.

«Экстрасенса» вычислили, ранее несудимая 30-летняя жительница Тамбовской области полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб. Но ее будут судить за дистанционное мошенничество в крупном размере. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.