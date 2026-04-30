Трое жителей Ростова три года зарабатывали на фиктивных ДТП

В схеме участвовали трое местных жителей от 27 до 33 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, 31-летний организатор привлек к криминальному бизнесу жену и друга. Сам мужчина выбирал авто и инсценировал аварии, его супруга-юрист занималась документами для страховых, а приятель расставлял машины и занимался ремонтом. К аферам они привлекали и знакомых водителей — сейчас полицейские устанавливают их личности.
Следствие выявило 15 эпизодов страхового мошенничества на сумму свыше пяти миллионов рублей. В рамках дела у подозреваемых изъяты автомобили, использовавшиеся в инсценировках, а также важные документы и техника.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Организатора и его сообщника заключили под стражу, а супруга лидера группы находится под подпиской о невыезде.