Трое жителей Ростова три года зарабатывали на фиктивных ДТП

Полиция Ростовской области раскрыла преступную группу, занимавшуюся фиктивными авариями. За три года мошенники провернули 15 эпизодов, получив от страховых компаний более пяти миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В схеме участвовали трое местных жителей от 27 до 33 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, 31-летний организатор привлек к криминальному бизнесу жену и друга. Сам мужчина выбирал авто и инсценировал аварии, его супруга-юрист занималась документами для страховых, а приятель расставлял машины и занимался ремонтом. К аферам они привлекали и знакомых водителей — сейчас полицейские устанавливают их личности.

Следствие выявило 15 эпизодов страхового мошенничества на сумму свыше пяти миллионов рублей. В рамках дела у подозреваемых изъяты автомобили, использовавшиеся в инсценировках, а также важные документы и техника.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Организатора и его сообщника заключили под стражу, а супруга лидера группы находится под подпиской о невыезде.