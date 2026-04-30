Экс-сотрудника транспортной полиции осудили в Нижнем Новгороде

Бывшего сотрудника правления на транспорте МВД России по ПФО приговорили к условному сроку. Об этом сообщили в Прокуратуре Нижегородской области.
Канавинский райсуд установил, что фигурант помогал другим должностным лицам в подготовке фиктивных документов в 2017—2020 годах. В документах значилось наличие оснований для списания транспорта и ремонта оборудования под предлогом улучшения.
Общий ущерб оценен в 2 млн рублей. Суд также рассматривает уголовные дела в отношении должностных лиц.
Также подсудимый завысил суммы в сметах на капремонт административного здания. В результате было выплачено 600 тыс. рублей излишних бюджетных средств.
Фигурант вину признал. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей.
