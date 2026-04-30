После атак БПЛА в Перми отменили мероприятия на открытых площадках 1 мая

Серия атак БПЛА стала причиной для отмены всех мероприятий на открытых площадках 1 мая, сообщили в администрации Перми.
29 и 30 апреля дроны атаковали регион. Беспилотники упали на промышленные площадки. По словам губернатора Дмитрия Махонина, пострадавших в результате ЧП нет, однако после нападения на объектах вспыхнули пожары.
Для обеспечения безопасности в столице Прикамья отменили проведение всех мероприятий на открытых пространствах, приуроченных ко Празднику Весны и Труда.
Напомним, ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края поблагодарило жителей Перми за помощь пожарным, которые ликвидируют последствия атаки БПЛА.