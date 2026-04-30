После атак БПЛА в Перми отменили мероприятия на открытых площадках 1 мая

Это связано с обеспечением безопасности.

Серия атак БПЛА стала причиной для отмены всех мероприятий на открытых площадках 1 мая, сообщили в администрации Перми.

29 и 30 апреля дроны атаковали регион. Беспилотники упали на промышленные площадки. По словам губернатора Дмитрия Махонина, пострадавших в результате ЧП нет, однако после нападения на объектах вспыхнули пожары.

Для обеспечения безопасности в столице Прикамья отменили проведение всех мероприятий на открытых пространствах, приуроченных ко Празднику Весны и Труда.

Полная программа мероприятий, которые пройдут в Перми 1 мая, есть в материале сайта perm.aif.ru.

Напомним, ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края поблагодарило жителей Перми за помощь пожарным, которые ликвидируют последствия атаки БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше