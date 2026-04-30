На Урале 17 детей отравились водой из скважины

В свердловском поселке Большой Исток после употребления воды из скважины заболели 25 человек, включая детей. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В поселке Большой Исток Свердловской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди воспитанников детского сада № 8 и учеников школы № 30. За медицинской помощью обратились не менее 17 детей и 8 сотрудников образовательных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, в ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили наличие болезнетворных микроорганизмов в воде из местной скважины, которая снабжала школу и детский сад.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что скважина эксплуатировалась с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время Сысертская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям городской администрации и ответственных за водоснабжение лиц.