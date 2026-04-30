Кто не пощадил Кадина? Первые зацепки и путь к разгадке заказного убийства в Волгограде

Дорога до офиса была знакомой — через центр, мимо набережной, затем по проспекту Ленина. Я ехал и думал о том, что сказал Ткачёв про Анатолия Рогова. «Толясик» — детская кличка, но за ней скрывался человек с железной хваткой. Интриган, манипулятор, человек, который умел стравливать других, оставаясь в тени. Рогов вышел из колонии недавно. По слухам, он заручился поддержкой кого-то из своих старых знакомых — возможно, того самого киллера, что когда-то был ему обязан. Но если это так, то почему убийство произошло так открыто? Почему не подстроили несчастный случай? Почему выбрали ресторан на виду у всех?