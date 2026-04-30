В Воронеже девушка взломала дверь частного дома и украла 80 тыс руб

В Воронеже 74-летняя пенсионерка вернувшись домой, обнаружила пропажу 80 тысяч рублей и цепочки. Полицейские обнаружили, что вор проник в дом, отжав входную дверь. Оперативники вычислили подозреваемую по записям с камер видеонаблюдения и задержали ее.