Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после отравления не менее 17 школьников на Урале

Жертвами отравления стали школьники и воспитанники детсада в поселке Большой Исток.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Большой Исток Свердловской области возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в школе № 30 и детском саду № 8. Об этом сообщило региональное управление СК России.

По данным прокуратуры, с жалобами на недомогание обратились не менее 17 учащихся и восемь сотрудников образовательных заведений. Роспотребнадзор в ходе проверки установил причину произошедшего. Оказалось, что в воде из скважины, снабжавшей оба учреждения, были обнаружены болезнетворные микроорганизмы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — указано в сообщении ведомства.

Следователи приступили к осмотру места происшествия и допросу свидетелей. Точное число пострадавших и степень причиненного вреда здоровью еще устанавливается.

Ранее в Череповце произошло массовое отравление 10 школьников из Москвы, которые приехали в город участвовать в конкурсе в качестве участников ансамбля «Гармоника». Их экстренно доставили в больницу.