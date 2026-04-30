СК возбудил уголовное дело после отравления не менее 17 школьников на Урале

В поселке Большой Исток Свердловской области возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в школе № 30 и детском саду № 8. Об этом сообщило региональное управление СК России.
По данным прокуратуры, с жалобами на недомогание обратились не менее 17 учащихся и восемь сотрудников образовательных заведений. Роспотребнадзор в ходе проверки установил причину произошедшего. Оказалось, что в воде из скважины, снабжавшей оба учреждения, были обнаружены болезнетворные микроорганизмы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — указано в сообщении ведомства.
Следователи приступили к осмотру места происшествия и допросу свидетелей. Точное число пострадавших и степень причиненного вреда здоровью еще устанавливается.
Ранее в Череповце произошло массовое отравление 10 школьников из Москвы, которые приехали в город участвовать в конкурсе в качестве участников ансамбля «Гармоника». Их экстренно доставили в больницу.