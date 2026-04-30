На полмиллиона рублей оштрафовали нижегородского поставщика медоборудования

ООО «Биологик» оштрафовали на 500 тыс. рублей за совершения коррупционного преступления. Об этом сообщили в Прокуратуре Нижегородской области.
Компания является поставщиком медоборудования. Суд установил, что директор фирмы дал должностному лицу медицинского образовательного учреждения 900 тыс. рублей взятки. В обмен на это фигурант хотел получить содействие при заключении договоров поставки оборудования.
Предмет взятки конфискован в доход государства. Фигурант уже выплатил штраф в полном объеме.
