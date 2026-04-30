Трое топ-менеджеров «Роснано» не признали причастность к растрате ₽52 млрд

Трое топ-менеджеров «Роснано» отрицают вину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Источник: Life.ru

Речь идёт об Артуре Галстяне, Марине Касенковой и Борисе Подольском. Всем троим предъявлены обвинения по статье 285 УК РФ. По данным источника, фигуранты не признают свою вину. При этом они заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Правоохранители считают, что топ-менеджеры скрывали реальное финансовое положение «Роснано» от единственного акционера — государства. По версии следствия, показатели компании могли улучшаться на бумаге, чтобы создать видимость более устойчивого положения.

В результате, как полагают следователи, фигуранты незаконно сохранили ранее выделенные государственные средства и получили дополнительное финансирование. Общий ущерб по делу оценивается в 52 миллиарда рублей. Расследование продолжается, следствию предстоит установить роль каждого фигуранта.

До этого следствие ужесточило позицию по делу бывшего менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. К ранее вменяемой растрате в особо крупном размере добавили ещё один эпизод. Теперь в деле фигурирует и коммерческий подкуп. Потерпевшей стороной признана структура «Роснано». Само уголовное дело появилось ещё в апреле 2014 года. Тогда оно было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями. Летом 2024 года Рапопорт заочно предъявили обвинение в растрате. После этого её объявили в международный розыск.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

