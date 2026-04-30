Трое топ-менеджеров «Роснано» не признали причастность к растрате ₽52 млрд

До этого следствие ужесточило позицию по делу бывшего менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. К ранее вменяемой растрате в особо крупном размере добавили ещё один эпизод. Теперь в деле фигурирует и коммерческий подкуп. Потерпевшей стороной признана структура «Роснано». Само уголовное дело появилось ещё в апреле 2014 года. Тогда оно было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями. Летом 2024 года Рапопорт заочно предъявили обвинение в растрате. После этого её объявили в международный розыск.