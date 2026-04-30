Граната взорвалась в Белой Церкви у здания ТЦК

Служба безопасности Украины сообщала о проведении обысков и раскрытии схемы взяточничества. По данным следствия, задержаны сотрудник ТЦК, его бывший коллега, проходящий службу в Черниговской области, а также замдиректора одной из компаний. Как утверждается, за деньги они оформляли «бронь» от мобилизации.