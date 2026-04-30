В Подмосковье горит кафе, которым мог владеть соучастник теракта в «Крокусе»

В подмосковном поселке Путилково загорелось кафе «Чайхана», которое могло принадлежать фигуранту дела о теракте в «Крокус сити холле» Алишеру Касимову*. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящий момент огонь охватил не только само кафе, но и расположенную рядом баню. Территория вокруг них со всех сторон огорожена старым забором, что затрудняет работу спасателей. На месте происшествия работает один расчет пожарных.
Напомним, что Алишер Касимов* был осужден за то, что сдавал квартиру террористам. В марте 2026 года суд приговорил его к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы.
12 марта 2026 года в Москве вынесли приговор участникам нападения. По данным следствия, после атаки четырех вооруженных автоматами стрелков погибли 149 человек, еще более 600 получили ранения различной степени тяжести.
Также в Следственном комитете России сообщали, что двое организаторов и четверо других причастных к теракту до сих пор находятся в международном розыске. Все они были заочно арестованы.
* —Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.