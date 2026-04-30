Lamborghini столкнулся с трамваем в центре Минска

Как пояснили в дорожной милиции, Lamborghini двигался по проспекту Машерова и вблизи дома № 6, по предварительным данным, при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество трамваю. Последний ехал во встречном направлении.
Произошло столкновение авто и общественного транспорта, при котором никто не пострадал, но оба транспортных средства получили механические повреждения.
ГАИ напоминает, что при повороте налево или развороте водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, которые едут по равнозначной дороге прямо или направо. Также нужно уступить и попутному трамваю.