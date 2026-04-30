Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lamborghini столкнулся с трамваем в центре Минска

МИНСК, 30 апр — Sputnik. ДТП с участием трамвая и желтого Lamborghini произошло в центре белорусской столицы, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как пояснили в дорожной милиции, Lamborghini двигался по проспекту Машерова и вблизи дома № 6, по предварительным данным, при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество трамваю. Последний ехал во встречном направлении.

Произошло столкновение авто и общественного транспорта, при котором никто не пострадал, но оба транспортных средства получили механические повреждения.

ГАИ напоминает, что при повороте налево или развороте водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, которые едут по равнозначной дороге прямо или направо. Также нужно уступить и попутному трамваю.