Суд арестовал замглавы УМВД по Химкам за превышение полномочий

Ранее суд конфисковал имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску Юрия Соколова, осуждённого за взятку. У него и его родственников изъяли автомобили Toyota Camry и Lexus, а также дом, приобретённые на средства, происхождение которых не подтверждено. Решение пока не вступило в силу.