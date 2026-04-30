Суд арестовал замглавы УМВД по Химкам за превышение полномочий

Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УМВД России по городу Химки Юлию Полосухину. Ей вменяют превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Источник: Life.ru

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 30 апреля 2026 года. Полосухина обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий.

Ранее суд конфисковал имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску Юрия Соколова, осуждённого за взятку. У него и его родственников изъяли автомобили Toyota Camry и Lexus, а также дом, приобретённые на средства, происхождение которых не подтверждено. Решение пока не вступило в силу.

