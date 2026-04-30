СК сообщил об обнаружении останков 74 мирных жителей в ДНР

В освобождённых населённых пунктах ДНР обнаружили и эксгумировали останки 74 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Заявление прозвучало после совещания в Мариуполе, которое провёл председатель СК Александр Бастрыкин.

Источник: Life.ru

«В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобождённых населённых пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей», — отметили в СК.

По найденным останкам уже назначены необходимые экспертизы. Специалистам предстоит установить личности погибших и выяснить обстоятельства их смерти. Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать данные в рамках уголовных дел. Все материалы будут приобщены к расследованию.

Ранее в ДНР сообщали об обнаружении десятков стихийных захоронений мирных жителей. По предварительным данным, речь идёт примерно о 80 таких местах в Красноармейске и Димитрове. Как уточнялось, там могут находиться не менее 100 тел. Большинство погибших, стали жертвами обстрелов. Также фиксируются случаи гибели людей от ударов дронов-камикадзе.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

